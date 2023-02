Grim Guardians: Demon Purge, le nouveau jeu d'Inti Create (Bloodstained) sortira au Printemps en boite chez nous sur Switch, PS4 et PS5 (les versions Xbox ne sortirons qu'en demat) via PQube.Il y aura aussi une edition collector.

posted the 01/31/2023 at 11:43 PM by guiguif