LABI Shibuya ! La section Xbox a doublé de taille ! Seulement la série S est disponible ici. Voici aussi les sections Switch et PlayStation !









La section d'affichage Xbox est passée de 1 à 2 sections d'affichage ! Une petite amélioration ! Ils ont encore beaucoup de jeux XB1 en boîte et pas beaucoup de jeux plus récents en boîte ! Aussi quelques cartes Game Pass !

Il n'y aura probablement pas de chiffres de vente la semaine prochaine en raison des vacances. Mais je m'attends à ce que les chiffres de la PS5 et de la Switch soient très élevés pendant la période des ventes du Nouvel An ! Comme près de 400k Switch et 150k+ PS5 pour les 2 prochaines semaines ! J'espère que MS pourra fournir plus de Xbox, mais ils ne le font généralement pas à cette période de l'année.

Certaines personnes en ligne au Japon semblent penser que la Xbox a atteint son point de saturation au Japon en raison des récents chiffres bas. Cela pourrait être le cas pour la Series S, qui est en stock actuellement. Certaines personnes dans les communautés de vente en ligne pensent qu'il s'agit d'une correction de trajectoire par Famitsu des surestimations de la Xbox.

Ça été posté par un japonais.