Coucou ! Bon, ça n’a échappé à personne ici, j’adore jouer ! Mais je peux aussi avoir des goûts plutôt particuliers… C’est pourquoi je voulais me laisser aller à l’exercice de choisir mes 5 jeux favoris pour cette année 2022 ! Un top qui risque d’être fortement controversé..5) God of War RagnarökHum, pour la 5ème place, j’ai hésité entre Elden Ring (que je n’ai pas réussi à terminer, j’suis nul), Kirby et le monde oublié (excellent jeu de platefome), Valkyrie Elysium dont j’ai pas mal adoré la démo et qui sera surement mon prochain achat à 35 € en demat’, Gran Turismo 7 ultra classique, mais tellement beau et carré et Sonic Frontiers, véritable retour de Sonic sur le devant de la scène avec un excellent jeu pour peu que l’on accepte cette nouvelle formule ! Mais objectivement, on ne peut que saluer le travail de Santa Monica Studios pour ce God of War Ragnarök, avec une formule nous apportant peu de surprise, certes, mais avec un jeu d’une qualité que nul ne peut renier… Et donc un jeu qui devait figurer dans ce top 5 des meilleurs jeux de 2022 !4) Xenoblade Chronicles 3Même si j’avoue ne pas l’avoir terminé (ça arrivera bien un jour) à cause de son côté chronophage et de mon manque de temps à lui consacrer Xenoblade Chronicles 3 est un jeu incroyable avec un univers vaste, riche et féérique, dans la lignée des 2 précédents épisodes ! Monolith Software maitrise son sujet, et ça fait plaisir de voir un jeu aussi abouti sur Nintendo Switch !3) Pokémon VioletOuais, Pokémon violet, malgré ses bugs, et ses graphismes d’un autre âge, m’a vraiment plu comme jeu. Il faut dire que je suis de base un véritable fan de Pokémon, et, ayant adoré Pokémon Arceus, retrouver les sensation des anciens Pokémon dans un monde ouvert à la Arceus, ouais, ça fait du bien !2) Horizon Fordidden WestIl s’agissait tout simplement du jeu que j’attendais le plus sur PS5 après Ratchet & Clank Rift Apart, et vous savez quoi ? Il ne m’a pas déçu ! Beau à pleurer, élu d’ailleurs jeu le plus beau techniquement niveau graphismes par les confrères de Digital Foundry (érigés au rang de dieux par certains) de 2022, objectivement, il aurait dû être mon jeu de l’année, si je ne m’étais pas bêtement laissé séduire…1) Bayonetta 3Comme prévu, ma sorcière bien aimé a su conquérir mon cœur ! Un beat’em’all dans la lignée des précédents épisode, sur ma console favorite, que dire de plus ? Rythmé, avec ce petit grain de folie « Platinum Games » qu’on reconnait bien, avec son gameplay aux oignons et son scénario rythmé, je dois dire que le « vieux » SuzuKube a passé un excellent moment avec la dernière œuvre d’Hideki Kamiya !WalaPas de Elden Ring number one ici, désolé les kyo !