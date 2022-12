La liste des jeux de lancement (pour l'instant) :

Les informations que nous connaissons :-After The Fall-Cities VR : Enhanced Edition-Cosmonious High-CROSSFIRE : Sierra Squad-The Dark Pictures: Switchback VR-Hello Neighbor VR : Search and Rescue-Jurassic World Aftermath Collection-The Light Brigade-Pistol Whip-Tentacular-Zenith : The Last City-Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition-Altair Breaker-X8-Kayak VR : Mirage-Moss et Moss: Book II-Resident Evil Village-The Tale of Onogoro-Kizuna AI – Touch the Beat !-Fantavision 202XAutres jeux confirmés sans date :Resident Evil 4 remake / No Man’s Sky / Firewall Ultra / Hubris / Demeo / The Walking Dead Saints and Sinners Chap 2 / ALVO VR / Pavlov VR / Ghostbusters VR / Medieval Dynasty / Bloody Hell Hotel / Do not open / Firmament / Engram / Almong Us VR / Swordman / The Last Worker