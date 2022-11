Apres les deux compiles Valis et celle sur Cosmic Fantasy Collection, Edia annonce une nouvelle compilation de jeux Telenet, mais cette fois centrée sur leurs Shoot avec au programe:- Granada (1990, Megadrive)- Avenger (1990, PC Engine)- Gaiares (1990, Megadrive)- Psychic Storm (1992, PC Engine)La compilation est en ce moment meme en financement participatif sur la plate-forme Makuake.

