La Xbox perd près de 200 dollars pour chaque console vendue ( on imagine qu'il en va de même pour la PS5 )



Selon Phil Spencer, Xbox perd environ 200 dollars sur chaque console qu'elle vend.

Novembre 06, 2022



Le patron des jeux Microsoft a récemment révélé dans le rapport de la société que Xbox subventionne les coûts de production d'une nouvelle console de jeu d'environ 200 $.



Dans une interview avec CNBC, Spencer a révélé que la perte était de 100 dollars pour chaque console Xbox Series X vendue à 500 dollars et de 200 dollars pour la version plus petite de 300 dollars de la Xbox Series S.



M. Spencer a ajouté que Microsoft comptait compenser ces pertes en vendant ses jeux et accessoires, car ils sont connus pour avoir une meilleure marge bénéficiaire.



En raison de la crise économique actuelle, Microsoft suivra l'exemple de Sony en augmentant le prix de la PS5 et de la Xbox, mais pas avant Noël.



Vendre des consoles à perte a toujours été une chose courante parmi les sociétés de jeux vidéo, à l'exception de la Nintendo Wii qui réalise un bénéfice de 6 dollars par Wii vendue. (même si cela est vrai 200 dollars cela parait énorme.)