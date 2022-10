Apple vient d'annoncer l'iPad 10 ! Se modernisant, l'iPad passe de 389 € à 589 € (en 64 go avec une puce A14).Bon, autant prendre un iPad Mini A15 bionic à 559 € me direz-vous, mais Apple à pensé à tout !l'iPad Mini passe à 659 € (Tout en augmentant sa capacité à 128 Go. Nan j'déconne c'est en 64 Go hein). L'iPad Air M1 à 789 €.Et accrochez vous : l'iPad Pro débute désormais à 1069 € pour du 64 go ! CALMOS JE RIGOLE ! Il coutera en fait 1069 € (ce n'était pas une blague) pour du 128 Go. Ca va, ça sauve les meubles.Pour fêter cela, j'ai acheté un casque Apple Airpods Max. Sauf que ça lag avec le bluetooth en gaming et que je dois acheter un câble à 45 € pour le connecter avec une prise jack vers Lightning...Mais bon, faut bien payer la qualité, parait-il. N'est-ce pas ? N'EST-CE PAS ?