Tout est dit dans le titre.



Une console c'est des compromis. Et 60 FPS en demandent trop pour celle-ci actuellement.



La nouvelle norme, 40 FPS, est en fait un entre-deux de ce que la communauté des joueurs demandant (une plus grande fluidité) et ce que demandent le jeu-vidéo (une plus belle présentation).



Donc avec des consoles qui ne peuvent pas tout avoir (contrairement aux PC), le meilleur compromis est cet entre-deux => 40 FPS.



"Oui mais il faut un écran 120 Hz pour ça, c'est pas la majorité actuellement."

Et bien voici un exemple avec un jeu récent "A Plague Tale : Requiem" qui démontre très bien cette approche qui est en train de s'établir sur console:

- La possibilité de jouer en 30 FPS si vous avez un écran 60 Hz.

- La possibilité de jouer à 40 FPS si vous avez un écran 120Hz.



Voilà ce qu'il va se passer désormais sur consoles avec des jeux de plus en plus demandant..

On va effectivement gagner en fluidité mais pas autant qu'on le voudrait.



MAIS C'EST DEJA TRES BIEN ET C'EST MIEUX QUE RIEN! = D