Il y a 1 an, j'étais aux anges en découvrant No More Heroes III sur Nintendo Switch. En tant que fan de la série sur Wii, ce fut une joie de repartir dans une aventure délirante de SUDA51 aux coté de Travis Touchdown, et d'aller au chiotte sauvegarder mes parties.Cependant, la communauté de joueur s'est énormément plainte d'un jeu pas à la hauteur techniquement, et le jeu fut... injustment boudé.Désormais, grâce à la puissance de la Xbox Series X et de la PS5, le jeu est disponible en 4K, 60 fps, HDR avec son gameplay toujours aussi soigné ! Et cerise sur le gâteau : le jeu est entièrement optimisé pour vos consoles Next-Gen favorites (fini les MAIS ILS SONT OU LES JEUX NEXT-GEN ?) ! Version que j'ai la chance de découvrir aujourd'hui grâce à Marvelous, qui m'a rappelé que le jeu est (re)sorti vendredi denier !Allez-vous l'acheter sur PS5 et Xbox Series X|S ?1/ Oui, et comment ! Je l'avais déjà sur Switch !2/ Oui ! J'attendais que ça bordel ! Qu'il sorte sur une vraie console !3/ Oui ! J'attends juste d'avoir une PS5 / Xbox Series X pour y jouer dans les meilleures conditions possibles.4/ Non, j'le prendrais sur Nintendo Switch Pro5/ Non, je trollais, maintenant que les performances sont bonnes, je ne l'achèterais toujours pas.6/ Non, c'est trop moche, j'attends un remake.7/ J'voulais le prendre sur le PC, mais en fait, c'est la version Switch sur ce support Wesh.Bonus : PS5 vs Switch. La version PS5 est la superior version. A ce niveau, on dirait un NMH3 REMASTERED