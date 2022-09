Un héros autrefois renommé se transforme en un tyran violent, et un empire tombe en déclin.Une armée de libération se soulève dans un acte de rébellion contre un régime oppressif.Une à une, les 108 étoiles de la Destinée se rassemblent pour façonner le cours de l'histoire.Le héros de notre histoire et son ami Jowy sont membres de la Brigade de la Jeunesse de la Licorne, qui a participé à un long conflit frontalier entre le Royaume des Highlands et la Cité-État de Jowstown.Quelques mois plus tôt, un accord de vérité a été signé entre les deux forces, toutes deux heureuses de voir la fin des combats.Cependant, sous cette paix momentanée, les feux d'une nouvelle guerre continuaient à couver...・Toutes les illustrations de fond ont été mises à jour en HD・Les effets mis à jour donnent un nouveau souffle à l'animation pixel art.・Nouveaux effets sonores environnementaux pour vous immerger dans ce monde fantastique.・Les SFX des combats sont maintenant en HD et ajoutent un nouveau niveau de réalisme.・La sauvegarde automatique a été ajoutée.・Avance rapide de la bataille・Journal de conversationVersion en 7 langues dont FR et sortira l'année prochaine.