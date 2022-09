Aperçu du gameplay de Forspoken : Beaucoup de magie et un soupçon de DMC



Après avoir eu une heure de jeu avec Forspoken, nous étions impatients d'en voir plus. La récente bande-annonce de Forspoken en a enthousiasmé plus d'un en montrant un gameplay qui semble rapide et varié, mais le cynisme entourant les dialogues récents de Cuff est constamment présent dans notre esprit. Heureusement, lors de cette session de prise en main de Forspoken, il n'a pas été particulièrement ennuyeux, et nous avons plutôt été enthousiasmés par le gameplay rapide qui nous a rappelé d'autres jeux axés sur le combat comme Devil May Cry. Cette avant-première de Forspoken en 4K utilise des images fournies, et alors que notre avant-première de Forspoken sur PS5 a été réalisée sur console, nous ne savons pas sur quelle plateforme les images envoyées par Square Enix ont été capturées. Cela dit, voici notre avant-première de Forspoken.

Curieux d'en voir plus, surtout que les développeurs ont tout leur temps pour peaufiner le jeuLe jeu sera disponible en exclusivité sur PS5 (et PC).