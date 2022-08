Gamekyo / 31.10.2020

Sauf pour les DLC payant

Il y a quelques temps Guiguif a fait un article intéressant ou il expliquait que "Nintendo ressort bien leurs jeuxsur cartouche au fur et a mesure du temps"."Pour savoir quelle version on a, il suffit de regarder les 3 derniers chiffres du numero de serie derriere la cartouche, par exemple pour Zelda si il se termine par 000 c'est la version day one sans patch, 001 la version intermédiaire et 002 la version avec les derniers patch.Normalement si vous achetez ces jeux aujourd'hui neuf en magasins vous devriez avoir les dernières versions"Je viens d'apprendre que ça ne s’arrête pas juste au "bug et autres correctifs" (c'est ce que je comprenais de l'article de Guiguif), mais aussi les DLC "Gratuit" donc par exemple les personnages rajoutés (à savoir 16 à la sortie et maintenant 30) et autres modes de jeu dans Mario Tennis Aces.Je tiens cette information d'un membre Pokk de Gamekyo qui a écrit "J'ai acheté Mario Tennis le mois dernier et la cartouche contient, Nintendo mets toujours à jour les jeux (quand ils continuent à le produire)."Guiguif m'a confirmé "Oui ya tout ce qui est gratuit"