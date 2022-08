Soccer Story (qui n'a rien a voir avec Golf Story et le prochain Sports Story) est annoncé sur consoles et PC (et meme Stadia)Ce RPG en monde ouvert proposera un mode histoire de plus de 15 heures de jeu.Construisez votre carrière de footballeur et affrontez les équipes les plus féroces comme les requins, les tout-petits, les retraités et les ninjas, tout en complétant une histoire solo plein de personnages originaux, de quêtes, d'arbitres voyous et de sports farfelus adjacents au football.En plus de cela le jeu proposera evidement un mode multijoueur local à quatre joueurs