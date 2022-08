Vous n'êtes pas sans savoir que le prochain TR aurait eu quelques leaks, notamment que Lara Croft ne serait plus toute seule durant son aventure (avec une nouvelle génération de Tomb Raider) mais petit détail supplémentaire.Lara aurait une relation avec une autre femme dans le jeu, ce qui n'a pas manqué de faire enrager les fans et déclencher une polémique sur la toile.Rien de tout ça n'est encore vérifier, ni même les leaks mais nul doute que cette histoire n'a pas finis de faire parler d'elle..

posted the 08/01/2022 at 06:11 PM by mrpopulus