J'ai fait un petit sondage sur ma chaîne YouTube et les résultats me laissent perplexe :Participer au sondage PS4/PS5 :Participer au sondage Xbox One/ Xbox Series :Le nombre de joueur avec un abonnement Ultimate me stupéfait, de même que le nombre de joueurs PlayStation n'ayant pas du tout d'abonnement ! Quel est votre situation ? Personnellement, je suis en Ultimate + Premium !