Jeux Video

Annoncé à l'instant pour l'Europe (déjà le cas aux USA depuis février) :- 6,99€ par mois (5,99€ jusque là)- 69,90€ par an (49€ jusque là)Ne nous plaignons pas trop (si), certains de nos voisins sont déjà dans le turfu :UK :- 95 livres par an (environ 112€)Allemagne :- 89,90€ par an (69€ jusque là)Dans tous les cas, on reste bien moins cher que Netflix dans son offre de base