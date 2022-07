Spécial = Top 10 Jeux vidéo tiré d'un Manga et/ou Anime Japonais

Vendredi Midi

10 jeux vidéo tire d'une Manga/anime Japonais (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

Tout les mangas et animes 5 (Japonais) sont concernées

si vous avez des jeux vidéo qui sont devenus des animes / mangas, ça marche aussi

Veuillez choisir 10 Jeux vidéo tiré d'un Manga et/ou Anime JaponaisVous avez jusqu’àVoici pour l'instant (à 00H00 le 21/07), Jeux vidéo tiré d'un Manga et/ou Anime Japonais (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :Dragon Ball Z Budokai 3 (ps2)Dragon Ball Z : Super Butôden 2 -Dragon Ball Z : La Légende Saien- (Super Famicom)Stein gate (pc)Naruto Gekitou Ninja Taisen 4 GC (Clash Of Ninja 4)Clannad (pc/ps3)Phoenix Wright 1 (Multi)Danganronpa (PSP)Persona 5 (ps4)Persona 4 (psvita)Tales of Symphonia (Gamecube)Yu Yu Hakusho : Makyõ Toitsusen (Mega Drive)Sailor Moon (Snes)-Ils ont 2 et 3 points-Important :, petite précision, si c'est une licence, précisez de quel manga et/ou anime en particulier (et donc du jeu précis, voir de la console, qui représentera la génération de console et ça sera plus facile d'identifier le jeu), je prends en compte aussi les "Crossover",