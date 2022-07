Pour commencer, je ne remercierais jamais assez Nintendo d'avoir permis que cette licence puisse encore exister (qui pour moi est sur des points supérieurs à Devil May Cry, notamment dans la surenchère avec l'utilisation des armes (c'est absurde mais assumé) mais qui doit beaucoup à cette licence, d'ailleurs le premier m'a fait acheter une PS2, ça en dit long sur l'impact qu'a eu le jeu à l'époque sur moi, elle reste encore aujourd'hui une de mes licences préférés dans le genre).Je lis que certains regrettent que le jeu sorte sur Switch (il aurait pu attendre la prochaine machine, une hypothétique "Switch 2", mais quand un jeu est annoncé sur un support, il y a une forme de respect qu'il sort sur le support), soit par ce qu'il ne sort pas sur un autre support (on ne peut pas d'un côté vouloir des exclusivités et de l'autre regretter d'avoir des consoles avec des exclusivités), soit par ce que la console commence à dater techniquement (même si ça s'explique en partie due au fait que c'est une console Hybride -il suffit de voir la Steam Deck sortie récemment qui est plus puissante que la Switch, logique, il y a 5 ans d'écart entre les deux machines et le prix de base n'est pas le même non plus et qui évidement n'a pas la puissance d'une PS5/XSX, faut pas rêver non plus, d'ailleurs je pense que la prochaine console de Nintendo, si il reste sur le même concept, n'aura pas la puissance d'une PS5/XSX, au mieux, j'imagine l'équivalant d'une PS4 "pro").De plus, à une époque ou des constructeurs rachètent des studios (avec parfois des sommes astronomique) et qu'au final, il n'y a pas grand-chose de concret (même si ça devrait aller mieux dans quelque temps), Nintendo permet à PlatinumGames de pouvoir redorer son blason de manière concrète (en finançant le jeu) dans un genre qu'il connaisse le mieux, le "Beat them all", car depuis quelques temps, PlatinumGames à perdu de sa superbe.Le dernier jeu "ambitieux" et réussi (avant la "mutation" de la société : PlatinumGames) : Astral Chain qui est encore aujourd'hui une exclusivité Switch, sortie en 2019 en terme d'exclusivité et auparavant à l'excellent Nier: Automata (sortie en 2017) en terme de jeu multi plateforme (qui d'ailleurs arrive prochainement sur Switch).20192022Conclusion, au lieu de s'en prendre uniquement à la machine de Nintendo (ce que je peux entendre aussi), ça serait bien que d'autres constructeurs aident plus PlatinumGames (pour en faire des "exclusivités", pourquoi pas après tout), comme ça tout le monde y gagnerait.