Le jeu serait prévu pour le 28 octobre selon un insider qui a vu souvent juste.Vu le planning des sorties switch plutôt rempli et assez solide, je pense que le jeu va avoir beaucoup de mal:Klonoa 1 et 2 - 8 juilletF.I.S.T.: Forged in Shadow Torch - 12 juilletRiver City Saga: Three Kingdoms - 21 juilletLive A Live - 22 juilletAzure Striker Gunvolt 3 - 28 juilletTwo Point Campus - 9 aoûtCult Of The Lamb - 11 aoutSD Gundam Battle Alliance - 25 aoûtTinyKin - 30 aoûtShin-chan - aoûtJoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R - 2 septembreNo Place for Bravery - 22 septembreThe Legend of Heroes: Trails from Zero – 30 septembreChaos;Head Noah/Chaos;Child – 7 octobreTaiko no Tatsujin : Rhythm Festival - 14 octobreThe DioField Chronicle - 2022Hogwarts Legacy - 2022et plein d'autres trucsAvec en plus donc cette rumeur du portage de Metroid Prime pour fin 2022 et peut-être une dernière cartouche potentielle de Nintendo pour cette fin d'année.