(Rumeur) concernant le jeu Advance Wars 1+2: Re-Boot:



Primo une date de sortie devrait arriver prochainement (sans surprise) mais pas obligatoirement dans un ND mais plutôt sur Twitter.



Deuxio et ce serait une triste nouvelle, on aurait là le tout dernier jeu (même si c'est un remake) de la série.

En allant droit au but la thématique de jeu de guerre pose problème et le report était une première conséquence suite à la guerre en Ukraine, dès lors pas besoin d'un dessin pour comprendre la raison d'un tel choix si cela devait arriver.