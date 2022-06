A “PS5 exclusive” is defined as “any new game (not a remaster) from a major publisher that has come out since the PS5 launch, which is not available on Xbox, and has a PS5-optimized version.” Under this definition, something like Spider-Man: Miles Morales is a PS5 exclusive; something like Ghost of Tsushima: Director’s Cut is not.



An “Xbox Series X/S exclusive” is defined as “any new game (not a remaster) from a major publisher that has come out since the Xbox Series X/S launch, which is not available on PlayStation, and has an Xbox Series X/S-optimized version.” Under this definition, something like Halo Infinite is an Xbox Series X/S exclusive; something like Gears 5 is not.

... Calmement, En s'remémorant chaque instant: Parler des histoires d'avant, Comme si on avait cinquante ans...Bref, après m'être fait incendier pour avoir dit que je préfère la ludothèque PS5 à celle de la Xbox (même si j'aime bien mes Xbox), je me suis dit : bon, j'ai dû rater quelques chose, et je me suis fait un petit recapitulatif des exclues (majeures) disponibles actuellement sur les 2 consoles, y compris exclues temporaires.Et cela donne ça :Astro’s PlayroomDeathloopDemon’s SoulsDestruction AllStarsFinal Fantasy VII Remake IntergradeGhostwire: TokyoGran Turismo 7Horizon Forbidden WestRatchet & Clank: Rift ApartReturnalSpider-Man: Miles MoralesSackboy: A Big AdventureForza Horizon 5Halo InfiniteMicrosoft Flight SimulatorSource : Tom's Guide - https://www.tomsguide.com/face-off/ps5-vs-xbox-series-x-exclusives Bon, la liste n'est pas complète (dans leurs règles, Tomsguide considère une exclues console comme suit :Evidemment, si on prend les jeux à venir, la tendance s'inverse clairement :ForspokenGod of War: RagnarokThe Last of Us Part 1 - 2 septembre 2022Horizon Call of the Mountain – TBAPragmata – 2023Final Fantasy XVI – 2023Marvel’s Spider-Man 2 – 2023Star Wars: Knights of the Old Republic (remake) – TBA (j'ai lu que c'est une exclue temporaire, calmez-vous)Marvel’s Wolverine – TBAAs Dusk Falls (Microsoft)Avowed (Microsoft)Everwild (Microsoft)Fable (Microsoft)Forza Motorsport (Microsoft)Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory, TBA)State of Decay 3 (Microsoft)STALKER 2: Heart of Chornobyl (GSC Game World, 1st Half 2023)Bright Memory: Infinite (Playism)ScornWarhammer 40,000: Space Marines 2 (Saber Interactive, TBA)The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment, TBA)Redfall (Arkane Studios, 2023)Warhammer 40K: Darktide (Fatshark, September 13, 2022)J'ai pu passer à côté de quelques autres exclues (je pense à SIFU, TUNIC (tjs en juin 2022 exclusif à la Xbox), un Gears 5 même si c'est un jeu old gen, The Gunk, Exo One, Echo Generation, The Anacrusis) du côté de la Xbox, je trouve que cela manque vraiment de... consistance. Et quelque part, même si je suis très heureux de mes Xbox Series et du game pass, ça me manque quand même cette époque Xbox 360 où les exclues avaient vraiment de la saveur et du caractère (gears + halo 3 + Alan Wake + Bioshock + Blue Dragoon + Dead or Alive 4 + Dead or Alive Xtreme 2+ Fable II + Lost Odyssey + Mass Effect + Project Gotham Racing 3 + Viva Pinata, ça en faisait quand même une putain de console avec du caractère).Je voulais juste présenter mes excuses à ceux qui disaient que la next-generation ne commenceraient pas avant 2023, car quelque part... Ils avaient raison (même si Flight Simulator / Ratchet & Clank Rift Apart / Astro's Playroom (pour les vibrations) et, dans une moindre mesure, Horizon Forbidden West (même si là, la version PS4 Pro est ultra-impressionnante, ce sont des magiciens les mecs) et Forza Horizon 5 (pareil, sur Xbox One X, c'est... Ouffissime) ont vraiment réussi à m'impressionner ^^) ! Même si, de mon côté, je ne regrette pas du tout mon step dans la Next-Gen - impossible de revenir en arrière une fois qu'on a gouté au SSD - avec une PS5 au meilleur de sa forme, bien sûr, mais aussi du côté de la Xbox où le Xbox Game Pass est quand même un outil formidable pour découvrir et faire découvrir des jeux, au-delà des exclusivités, mais aussi de faire des économies substantielles, comme avec la sortie prochaine de A Plague Tales Requiem directement dans le service de Microsoft.Et comme le disait un membre de Gamekyo :