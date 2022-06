Switch : 60 fps, chute toutes les 9 secondes. Un patch arrive. En multi chute à 40 fps - 6 joueurs localPC : 60 fps - 6 joueurs localXO : 60 fps - 6 joueurs localXOX : 60 fps - 6 joueurs localXSS : 60 fps - 6 joueurs localXSX : 60 fps - 6 joueurs localPS5 : 60 fps - 4 joueurs localPS4 : 60 fps - 4 joueurs localLe jeu est juste trop bon, jouez-y, surtout sur Xbox & PC, il est dans le Game Pass. Et en promo sur Switch à 22,49 €. Le vrai intérêt de cette vidéo, est de rappeler ce qu'est la série des Tortues Ninja en se centrant sur les anciens jeux, on remerciera DF pour ne pas s'être plus que ça penché sur la technique ^^ !Au passage, OlliOlli World est dispo à 19,99 € au lieu de 29,99 € sur Switch aussiC'est un jeu que j'adore, mais qui n'est ni dans le Game Pass, ni souvent en promo, et vendu un poil cher je trouve... Mais là, à 20 €, vous pouvez foncerBonne fin de week-end, je vous souhaite une excellente soirée et bon courage pour la semaine qui arrive. Cheers !MAJ : Tortues Ninja est aussi a 22.49 € sur PlayStation et sur Xbox !