Alors que Metal Max Xeno Reborn, le remake (ou demak) de Metal Max Xeno sortira demain sur Switch, PS4 et PC, c'est avec un timing bien choisi que nous apprenons que que sa suite "Metal Max: Wild West" qui etait en développement est annulée.

posted the 06/09/2022 at 02:12 PM by guiguif