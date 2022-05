La Tokyo Skytree (東京スカイツリー, Tōkyō Sukaitsurī) est une tour de radiodiffusion du Japon, située dans l'arrondissement Sumida de Tokyo. Haute de 634 mètres, elle devient, le jour de son inauguration en 2012, la deuxième plus haute structure autoportante du monde.

J'ai profité des avancées de l'IA pour upscaler des images que j'avais pris de la Tokyo Skytree en 2019 en 1080p pour en faire une vidéo 4K, et ça marche rudement bien !D'ailleurs, si vous désirez upscaler des photos, je vous conseille ceci, très efficace : https://imgupscaler.com Elle est environ 2 fois plus haute que la Tour Eiffel, et j'ai fait du Putaclic : elle n'est pas la tour la plus haute du monde, mais la deuxième plus haute structure autoportante du monde uwu ! Remarquez que j'ai pris la précaution d'ajouter un "?" à la fin du titre, indiquant que ceci est une interrogation...Notez que la tour n'a coûté "que" 550 millions d'euros pour sa construction (à comparer aux 44 milliards de dollars nécessaire au rachat de Twitter).J'vous laisse me sauter à la gorges désormais ! 3, 2, 1...Et pour les autres, en bonus, un incroyable reportage sur cette tour qui est juste... phénoménale !