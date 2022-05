Salut tout le monde,



Je fais un post pour discuter d’une frustration récente.

Je suis un joueur régulier depuis plus de 20 ans maintenant. Même si j’ai maintenant beaucoup moins de temps actuellement.



Je viens de faire Cypberpunk 2077 sur PS5 que j’ai vraiment bien aimé, malgré ses nombreux défauts.



J’ai enchainé avec The Last of Us 2, avec beaucoup de réticences j’avoue, je ne suis pas ultra-fan de la formule de Naughty Dog. Je n’avais pas accroché à The Last of Us (uncharted like avec des « zombies »).

Mais finalement le jeu m’a beaucoup plus sur sa première moitié avec Elie (no spoil), mais arrivé sur la 2ème moitié = lassitude…



J’ai donc essayé Ghost of Tsushima, qui m’a vraiment accroché les premières heures.

Puis après presque 10h, idem lassitude. L’impression de jouer à un Open World comme j’en ai déja fait des dizaines… (coucou Days Gone)



Bref tout ça pour dire que j’ai du mal avec certains jeux, et notamment les AAA, après la découverte (univers, gameplay… ) soit 8-10h.



Et vous ???