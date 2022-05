Si à l'heure actuelle la tendance est en chute, on risque d'avoir encore des histoires de NFT/Blockchain surtout si des compagnies comme Square-Enix persiste et signe sur ce genre de projet en vendant entre autre Crystal Dynamics, Tomb Raider ou encore Deus Ex pour 300 millions de dollars seulement (je rappelle que Gearbox et le cul salé de Randy Pitchford, c'était 1,3M...)...Pour rappel et pour rester simple et grossier : Les NFT ce sont ces certifications d'authenticité qui vous certifie que vous êtes l'unique possesseur d'un média dématérialisé, si jusque là réservé aux oeuvres d'art numérique depuis 2 ans la tendance veux que ça touche à un peu de tout maintenant et notamment le jeu vidéo où certains essaient de transformer ce qui se faisait déjà très bien (DLC, lootbox, micro-transaction) en "play-to-earn" en espérant transformer les joueurs en traders de la cryptomonnaie.Bref l'histoire de la semaine concerne MetaGravity Studio. Ce groupe a eu la brillante idée de vendre en NFT des jeux en mode borne arcade mais émulé sous la gamme sobrement nommée "Retro Arcade" sur Open Sea, le fameux site de NFT maintes fois présenté ici (notamment avec Konami et ses enchères de "goodies dématérialisé Castlevania" ). La surprise ? Eh bah c'est que je l'ai spoilé dans le titre : ces gus ont pris comme jeux vidéo des abandonware, croyant pourvoir derrière les vendre sans ce soucier des droits d'auteur qui restent valide. Parce que pas n'importe quels jeux vidéo, on parle de jeux comme Blackthorne de Blizzard-Activision (désormais Microsoft, vendu récemment dans une compile d'ailleurs) ou Death Rally de Remedy. Et on parle qu'en même ce ne serait-ce que vendre du contenu censé resté gratuits téléchargeables en 2 cliques (des jeux PC de l'ère MSDOS qui ont presque 30 ans quoi). Ce sont des génies les mecs. Evidemment que ça a fait tolé et que très vite les gars ont fait marche arrière. D'ailleurs les mecs vendaient en NFT les jeux donc gratuits avec leur émulateurs, émulateurs dont les concepteurs n'étaient bien évidemment pas au courant... La totale.MetaGravity Studio a fait marche arrière depuis, annonçant remplacer ces jeux par des jeux "Play-To-Earn".Les mecs avaient qu'en même pour projet de "préserver ces jeux abandonware grâce à la blockchain". Je sais pas, mais bordel ? Ça en dit long sur la mentalité très opportunistes des gens, pas tous les afficionados des NFT, ce qui doit néanmoins faire réfléchir ces derniers sur les zones grises et l'intégrités des biens digitaux proposés (et pas venir défendre les NFT en ne répondant pas aux problèmes...)...