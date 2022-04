Bon la vidéo qu'on peut voir semble être un Work in progress (enfin on l'espèreoui c'est sur hein )C'est pas histoire de le couler de ne pas donner sa chance au jeu mais sérieux ( nan mais hallo quoi) c'est un Fortnite clone même pas intéressant. Difficile d'y voir un attrait pour l'instantIls doivent rager chez Ubisoft car ce leak tue l'effet de surprise d'une vraie présentation (enfin bon pour un clone fornitienUne vidéo de la merveille là:https://gamergen.com/actualites/project-ubisoft-officialise-jeu-combat-equipe-arene-plus-9-minutes-gameplay-fuite-327205-1

posted the 04/25/2022 at 12:53 PM by newtechnix