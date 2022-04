Asterigos du studio taiwanais Acme Gamestudio se devoile via un nouveau trailer.Il s'agit d'un A-RPG s'inspirant des Souls et God of War.Hilda, une jeune guerrière intrépide de la légion Ventnordique entreprend un voyage vers une cité maudite pour sauver son père disparu.Sortie prevue cet Automne sur PS4, PS5, Xboxs et PC.