Le Prologue n'est pas une démo. Les gens n'arrêtent pas de dire que c'est une démo. Ce n'est pas une démo. C'est en fait un standalone, non ? Il a un prix. Le prix sera bas parce que c'est probablement une heure, deux heures de jeu. Mais oui, c'est un prix raisonnable. Ce n'est pas vraiment beaucoup. Mais les revenus collectés grâce au Prologue seront en fait utilisés pour financer le développement d'Abandoned, non ? Donc, nous sommes en train d'autofinancer le jeu avec les revenus collectés grâce au Prologue. C'est pourquoi nous voulons sortir le Prologue en premier.



Ce n'est pas un accès anticipé, mais c'est plus comme un... En fait, c'est plutôt une opportunité pour les joueurs de découvrir l'histoire du jeu, le gameplay, parce que c'est différent. C'est notre façon de dire : "Voici ce que nous pensons qu'un jeu de tir / survie réaliste devrait être". C'est en fait un bon moyen de mettre en valeur les éléments visuels du jeu. Je ne prétends pas être un développeur AAA, mais ce que nous faisons, c'est que nous passons du temps à nous assurer que l'environnement semble réaliste et qu'il... Avec la puissance de l'Unreal Engine 5, nous pouvons effectivement fournir quelque chose qui est proche de la vie réelle, de la vraie chose, non ?

La raison pour laquelle les gens n'ont encore rien vu du jeu, aucun développement du jeu, est que simplement, et pour le décrire en un mot, j'ai peur. Je ne vais pas mentir. La raison pour laquelle j'ai peur est que c'est un travail personnel. C'est quelque chose de personnel. Je ne travaille pas pour Ubisoft. Je ne travaille pas pour un éditeur AAA qui me dit ce que je dois faire, qui me dit en gros quel jeu je dois faire. C'est quelque chose de personnel. Et l'avancement du développement, tout le monde ne le comprend pas forcément parce que les joueurs ne voient pas, ne comprennent pas ce que signifie "en développement". Les joueurs ne s'intéressent pas à ça.



Les joueurs ne se soucient que de ce qu'ils voient à ce moment-là. Et je suis entre deux choix : soit je [...] décide de montrer une partie du développement [maintenant], la progression, de partager avec le monde la progression du développement d'Abandoned - et entre le choix de savoir si je dois attendre pour faire une révélation en bonne et due forme. Je suis toujours entre deux choix, car si je fais le premier scénario, j'ai peur que les gens soient... C'est juste effrayant. C'est en gros ce que j'essaie de dire. Je ne sais pas si je vais montrer des images de développement du jeu, c'est une question de présentation, de comment le présenter au monde. Et c'est là que je regarde en ce moment. Si je suis capable de le présenter d'une bonne manière, alors je pourrais le mettre sur Twitter, oui.

Si vous avez raté les dernières "news" sur Abandoned, sachez que dernièrement des tweets de Blue Box Game Studios ont été supprimé, Shanks en avait fait un article.Il y a 2 jours Hassan Kahraman, que certains soupçonnent toujours d'être la marionnette de Kojima et/ou de Konami sur un Silent Hill / Metal Gear, est revenu chez IGN sur ces tweets supprimés (déclarant avec naïveté ne pas avoir anticipé les réactions, lol) et affirme que le prologue je cite "est bien prévu, qu'elle sera payant et permettra de financer le jeu complet".Kahraman explique également qu'avec le prologue lui et son équipe compte continuer de mettre à jour l'app "Real Time" durant l'année.