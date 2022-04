Adapté d'un roman écrit à la base par Hideaki Sena, Parasite Eve se veut être le Resident Evil de Squaresoft. Et cela fonctionne à merveille. Vous incarnez Aya Brea, une jeune recrue de la police de New York, qui mène l'enquête dans un Manhattan envahi par des monstres.

Ainsi, notre héroïne évolue dans des décors précalculés réalistes, avec angles de caméra fixes. Le jeu dispose de combats aléatoires, avec un système en semi temps réel et un système de visée et des dégâts en fonction de la distance, un système qui sera plus tard repris dans Vagrant Story.