Le piratage représente un gros manque à gagner pour Nintendo. Chaque année, ce sont plusieurs millions d’euros qui passent à la trappe à cause de ces sites qui permettent désormais de télécharger gratuitement des jeux Switch. De ce fait, Nintendo « invite les consommateurs à ne pas télécharger de copies pirates de jeux pour Nintendo Switch, car cela nuit aux fonctionnalités et à l’expérience des produits authentiques de Nintendo. »

Dans un communiqué officiel, la firme japonaise annonce avoir ordonné à Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free de bloquer l’accès aux sites permettant de télécharger illégalement ses jeux.Bouygues Telecom, Orange, Free, SFR et SFR Fibre ont désormais pour obligation de couper l’accès à ces sites. Nintendo précise par ailleurs qu’à l’heure actuelle, cette décision de justice peut encore faire l’objet d’un appel de la part des sites concernés. « Nintendo intente ces actions judiciaires non seulement en son nom, mais aussi au nom de nombreux développeurs de jeux vidéo dont les revenus dépendent de la vente licite de jeux pour Nintendo Switch », souligne la firme.