En attendant la saison 2 pour 2023 et la sortie du film par chez nous, au Japon un RPG mobile nommée Jujutsu Kaisen: Phantom Parade sortira cette année et c'est Mappa, a l'origine de l'anime, qui s'est aussi occupé de l'opening.La chanson est Avan de Eve qui avait signé le premier opening de la saison 1.

posted the 03/09/2022 at 07:58 PM by guiguif