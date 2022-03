Un nouveau State of Play arrive bientôt ! Rejoignez-nous mercredi 9 mars à 23 h CET (14 h PT et 17 h ET) pour de nouvelles annonces et révélations consacrées aux prochaines sorties PS5 et PS4 qui ne vous laisseront pas indifférents. Attention : Nous ne ferons aucune annonce concernant le casque ou les titres PlayStation VR2 durant cette présentation.



Pendant environ 20 minutes, nous mettrons en lumière les prochains titres de quelques-uns de vos éditeurs japonais favoris, mais ce n’est pas tout ! Nous partagerons également quelques annonces de développeurs du monde entier.