Le bal des éditeurs continuent haha. Bon cette histoire concerne un éditeur méconnu, mais n'en reste pas moins révélatrice sur le refus de voir les NFT associés aux jeux vidéo.Après Team17 qui a essuyé un tôlé suite à l'annonce de l'entrée de sa célèbre IP Worms en metaverse+NFT pour finalement tout annuler 1-2 jours après, c'est au tour de l'éditeur indie Plug In Digital (ScourgeBringer, The Forgotten City ou encore le RPG Astria Ascending) de faire les frais des foudres de sa communauté puisqu'après avoir annoncé un partenariat avec le Winky Partners Program et son "Winkyverse" () pour un projet de crypto-monnaie/NFT/metaverse sur les franchises de ces studios partenaires, annonce tout annuler et "entend les feedbacks de ses partenaires et de la communauté".Est-ce que se lancer dans le metaverse/NFT pour tout annuler en moins de quelques heures, ne va pas tout simplement être une nouvelle stratégie marketing pour être visible ? Je me demande...