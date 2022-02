Salut tout le monde,



On le voit, le monde ouvert est devenu un passage quasi obligé pour les studios. Ceux-ci peuvent n'ont pas forcément la même vision du style de jeux. On l'a vu ces derniers temps avec les sorties de Dying light 2, d'Horizon forbidden west et, maintenant, Elden ring.



Le but de ce post n'est pas de confronter ces jeux comme on peut le voir sur les discussions car chaque proposition présente ses points forts et faiblesses.



Je ne suis pas assez connaisseur pour énumérer tous les styles de monde ouvert qui existent mais pour grossir le trait, on peut différencier 2 propositions qui vont mettre en avant 2 philosophies : celle de l'exploration qui mise avant tout sur la découverte en mettant plus de côté l'aspect narratif. Et celle de la narration qui mise plus sur l'histoire en mettant en retrait le côté exploration.



Avez-vous une préférence ? Si oui, quels sont vos arguments ?



S'il vous plaît, pas de lutte de camps svp. Certains oublient que l'on ne vit pas dans un monde binaire car oui, il n'est pas interdit d'aimer les 2 styles ;-).

Veuillez respecter les goûts des autres même s'ils sont différents des vôtres.



Merci d'avance pour vos réponses