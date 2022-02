Wow, ce jeu en impose tellement... J'ai hâte d'y jouer dès demain (enfin j'espère lol) !Bref, Digital Foundry précise que :- le jeu est incroyable même sur PS4 FAT- Le niveau de scalibility atteint ici est similaire à celui de Forza Horizon 5 (normal, entres HORIZONS).- WHAT'S THE RESOLUTION ?---- PS5 4K 30 FPS // 1800P 60FPS + Checkboard Rendering---- PS4 PRO // 1800P 30FPS + Checkboard Rendering + Dynamique resolution qui s'active plus souvent.- DF est impressionné, car la PS5 n'est "que" 2 fois plus puissante que la PS4 PRo, mais elle propose plus de 2 fois le niveau de détails et 2 fois son framerate ^^ !---- PS4 tourne en 1080p + Dynamique resolution---- Les versions PS4 du jeu utilisent du VRS software.---- La version PS5 n'utilise pas le VRS---- Dans les cutscenes PS5, tout est en temps réel.Le SSD permet de passer d'éléments en éléments. Sur PS4, en fait, c'est une vidéo. Ils pensent que c'est du au disque dur mécanique vieillissant de la PS4.---- Sur la scène d'introduction, on voit immédiatement les différences de végétation---- Aloy a une meilleure geometry detail sur PS5 que sur PS4---- La résolution des textures prend un MAJOR HIT sur PS5.---- Les textures de mousses sont bien plus poussées sur PS5---- Selon DF, ce genre de détails ne fonctionne bien qu'en NATIVE 4K, moins bien en performance mode.---- La qualité des reflets est moins bonne sur PS4 (et il n'y a pas de reflets sous l'eau sur PS4)---- Même sur PS4, les effets marchent mieux que dans l'ancien horizon---- Le Depth of Field est mieux sur PS5 que sur PS4---- Il y a plus de popping sur PS4. Plus de popping que sur Horizon 1. La PS5 a bcp moins de popping. Même si ça existe.---- Les particules sont en basse résolution sur PS4 par rapport à la version PS5---- Il ya tellement de détails que Youtube ne permet même pas toujours d'afficher toutes ces subtilités entre les 2 versions du jeu---- Les performances en terme d'FPS sont très stable. C'est difficile de trouver des baisses de framerateEn 60 fps sur PS5 il y a quelques baisses de framerate quand y'a des cuts dans les cut-scnesLes chargements sont plus rapides sur PS5. 5 à 8 secondes. 52 secondes sur une PS4 Pro. Notez qu'en plus la PS5 charge des données en haute résolution, contrairement aux PS4.WELL DONE GUERILLA, surtout quand on voit les conditions de travail avec the Pandemic... GG !Désolé pour les angliscisme, j'avoue que j'ai la flemme de remettre en page, donc si quelqu'un veut se lancer, qu'il n'hésite pas !