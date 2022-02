Salut tout le monde,



Je profite de la sortie des tests d'Horizon pour évoquer un genre dont je suis peu attaché : l'open-world (jeu à monde ouvert).

On a pu lire que Guerilla est resté dans un certain conformisme et le peu de nouveautés qu'il apporte au genre dans son exploration.

On évoque souvent un BOTW pour son renouveau de l'exploration et the Witcher 3 pour l'écriture de ses quêtes.

Mais malgré les qualités de ces 2 jeux considèrent beaucoup comme des références dans ce qu'ils proposent, on peut souvent revoir les mêmes critiques qui reviennent et qui sont inhérentes au genre : trop de quêtes Fedex, carte trop grande, remplissage artificiel, lassitude, histoire non marquante, trop de collecte d'objets, trop Ubi, etc ...



Pour vous, quelles seraient les évolutions à apporter au genre afin que celui-ci évite de tourner en rond ?