Ça, ça vaut des millions... Ça, ça vaut des millions...

Oubliez Microsoft et Sony : Le New York Times a racheté le jeu "Wordle" pour une "certaine somme" non-communiquée mais estimée à plusieurs millions de dollars. Pas mal non ?Créé par Josh Wardle en octobre dernier, Wordle est un jeu sur navigateur qui reprend le concept bien a nous du jeu télé Motus (lui-même basé sur le jeu télé américain Lingo) : le but est de trouver chaque jour un mot de 5 lettres en devinant la position des lettres en 6 essais. Wordle est devenu très rapidement viral, un phénomène de mode vu notamment sur Twitter.Le journal New York Times garantit que le jeu restera gratuit, mais ne dit pas quant à l'ajout de contenu payant ou publicité. Le journal dispose d'une section "jeu" mais de l'ordre des mots croisé et cie.Voilà c'est tout merci du clique