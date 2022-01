Rappeler qu'il existe un groupe AIDE

~ Toute insulte, dénigrement, acharnement, diffamation envers un membre de Gamekyo est interdit.

~ Flood ou spam interdit.

~ Multi-comptes interdit.

~ Provocation cherchant ouvertement le conflit avec d'autres membres interdite.

~ Racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie strictement interdit.

~ Spoil non signalé interdit.

~ Interdiction de se plaindre de la modération.



Motif de bannissement (règlement intérieur du site)

-Il peut être d'une semaine et parfois définitif.

Voici quelques aides quand vous écrivez un article

-Pour savoir redimensionner les images-Pour savoir mettre de la couleur dans les textes-Pour connaitre les différentes balises-Pour centrer une image, une vidéo ou un texte[*Pos=Centre]la partie à centrer[*/pos] (enlever l'astérisque, évidement)-Pour mettre un cadre "gris" autour d'une image, d'un texte ect[*Quote]la partie à encadrer en gris[*/quote] (enlever l'astérisque, évidement)-Pour les vidéo Youtube[*video]le lien vidéo[*/video] (enlever l'astérisque, évidement)Le lien à prendre c'est l'endroit où il y a écrit "Partager" quand vous choisissez une vidéo youtube.-Pour renvoyez vers un lien (la source)[*url]le lien de l'article[*/url] (enlever l'astérisque, évidement)Vous pouvez recopier une partie d'une source, mais pas copier-coller la source entièrement.Quand vous faites un article, voici quelques infos à savoir sur la partie "commentaire" :-Vous avez le nom du membre (il est plus que recommandé de mettre une photo en avatar)-La date de publication et l'heure-Une "croix rouge", la personne qui a écrit l'article peut effacer les commentaires en cliquant sur cette croix rouge.-Une "flèche grise", ça permet d'interpeller un membre.Quand vous créez un, sachez que vous pourrez plus l’effacer.-En Home peuvent apparaitre des articles fait par des membres de Gamekyo, mais si ils appartiennent uniquement à un Groupe, mais c'est pas systématique.Créateur comme son nom l'indique, c'est la personne qui a créé le groupe, elle peut modifier tout les articles du groupe.Administrateur (plusieurs, c'est possible), une personne qui peut modifié aussi des articles du groupe comme le créateur.Rédacteur (plusieurs, c'est possible), une personne qui ne peut faire que des articles pour le groupe, ne rien modifié des articles faits par un administrateur et le créateur.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour ceux et celles (qui comme moi) qui ont du mal avec le françaisLarousse (orthographe)Correcteur d'orthographe et de grammairePour que la langue Française soit "un plaisir"Pour tout ceux et celles (qui comme moi) qui ont des soucis avec les langues étrangèresouou