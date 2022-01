Je viens de me rendre compte que mon post avez été posté alors que ça avait planté sur mon téléphone..., Donc j'ai effacé et je finis de rédiger.)



Bon voilà après quelques jour d'utilisation je donne mon avis sur la Xbox série X.



N'ayant jamais eu de Xbox auparavant, ce fut donc une totale découverte.



Le packaging déjà, simpa a déballer.



La manette franchement est une vrai réussite. Excellente prise en mains, mais j'ai un peu galéré à cause de l'inversion total des touches x y a b par rapport à une manette Nintendo. J'étais habituer avec l'inversion A B vu que sur PlayStation c'était déjà inversé, mais le X Y m'a demandé un peu plus de temps.



Moi qui pensais que les piles serait un problème, en faite je m'aperçois qu'elles tiennent assez longtemps. Bon c'est des duracell, ça aide. J'ai des duracell rechargeable qui traine mais vu que ça fait longtemps que je les ai, pas sur quel vont tenir aussi bien)



La manette, tous simplement excellente prise en mains, elle paraît un peu lourde quand on l'a prend mais je ne ressens pas de gêne a l'utilisation.

Très bonne gâchette également, bien penser, agréable a l'utilisation. Et pas de barre lumineuse qui sert a rien à part bouffer de l'énergie.



La console, que je qualifierais de monolithe, désign simple mais très efficace, qui je pense sera pas un nid a poussière avec le temps.



La où je suis bluffé, c'est qu'on entend absolument rien, surtout si on l'a compare à la PS4 fat. Bon on verra cet été, et avec un jeux qui viendra monopoliser tous les teraflops.



Interface : Bon c'est pas dépaysant, on arrive à se retrouver, il m'a fallu chercher un peu certains paramètres, mais depuis voilà je m'y suis fait



Et la rapidité du chargement des jeux aussi, c'est sympa.





Bref pour une première chez Xbox pour ma part je regrette rien.

Me reste plus qu'à prendre le gamepass, et me voilà lancer dans la New gen.



( Pas testé le lecteur blu-ray. Toute façon je suis only demat donc bon. )



Si je devais donner une note, c'est bien un 9/10 que je lui mettrai, car j'ai pas vu de défaut. On verra avec le revêtement des stick si je vais pas devoir racheter une manette .