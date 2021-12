Ça y est ! Après toutes ces années d'attente, j'ai pu enfin jouer à la campagne solo de Halo Infinite !Et si je dois avouer que je suis un peu déçu du mode coop non disponible à la sortie du jeu (en général je joue à Halo avec mon frère, c'est fun, ce serait comme un Gears sans coop pour moi), pour le reste... Je suis aux anges ^^ !Il faut dire que j'avais beaucoup aimé Halo 5 (ouais, j'dois être le seul. J'aime bien Gears Judgment aussi, au passage, le côté Coop à donf était succulent), et du coup, rien que le fait de pouvoir poursuivre l'histoire du 5 pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Cortana, ça me tient en haleine !Et si le jeu n'arrache pas la rétine (je ne sais même pas vraiment pourquoi), niveau Gameplay le grappin apporte beaucoup à la série, rendant les gunfights beaucoup plus épique. Si vous êtes un fan d'Halo, ça ne peut que vous charmer !Graphiquement, ma seule véritable déception, c'est l'absence de Ray Tracing. Je sens que certaines zones sont conçues pour le Ray Tracing, et j'aurais aimé être impressionné par ces zones - même en 30 fps 1440p sur Xbox Series X par exemple. Je pense à certaines salles où les reflets me semblent étranges, dans le vaisseau du début, dont je suis sûr que certaines salles auraient été sublimées avec de véritables reflets ! J'aurais également aimé voir le Major dans TOUS les reflets, ainsi que mes jambes en regardant le sol : là, ça fait vieillot, et ça me donne la sensation de controler une caméra équipée d'un pistolet -_- !Pour finir, l'ambiance sonore est toujours au top, avec un doublage en VF et ces petites brutes qui continuent de nous faire rire avec leurs remarques pendant les combats...Finalement, on retrouve un Halo qui évolue enfin - qui se modernise - plus vertical, moins dirigiste et plus ouvert que jamais. Et même si les trailers et les cinématiques ne sont pas vendeurs, je dois avouer que manette en main, c'est du fun à l'état pur... C'est un plaisir de retrouver john 117 pour de nouvelles aventures !J'y retourne, après j'sens que je vais passer la soirée sur le mode multijoueur. YEAH ! Et c'est tellement un plaisir de partager mes premières heureux de jeux avec les joueurs de Xbox One S, X, Xbox Series S, X et PC... Ca en fait une grande communauté de HALO pouvant profiter du jeu, et, avec du recul, c'est une bonne chose pour la série !Êtes-vous aussi enthousiaste de votre côté ? Ou bien le jeu vous laisse-t-il de marbre ? Le jeu est-il suffisant pour vous graphiquement, ou 343i n'en a-t'il vraiment pas fait assez ? Voici d'ailleurs la vidéo de Digital Foundry à ce sujet, j'ai vraiment la flemme de faire un résumé... Donc si quelqu'un veut le faire, vous êtes libres !