■XB1 : 720p~1080p à 30fps avec framepacing.-XB1 X : 1440p~2160p à 30fps avec framepacing.-XSX : 1440p~2160p à 60fps quasi verrouillé.-XSS : 1080p dynamique à 30fps.-XB1 X : 720p~1440p à 60fps avec des chutes à 45fps.-XSX : 960p~1440p à 120fps avec des chutes à 70fps.-XSS : 960p~1080p à 60fps quasi verrouillé (cette version avait aussi le 120fps avant).■XB1 :-L'herbe et les ombres apparaissent au fur et à mesure lorsque la caméra est focus dessus.-XB1 X profite de meilleurs shaders, textures, ombres, occlusion ambiante, distance d'affichage et moins de pop inque la XB1.-XSX profite encore de textures et ombres de bien meilleure qualité que la XB1 X.-XSS c'est la même chose que la XSX sauf au niveau de l'IQ et distance d'affichage des arbres qui sont meilleures surXB1 X.-La qualité des ombres est la même qu'en mode qualité, en revanche la distance d'affichage est réduite.-XB1 : plus d'une minute-XB1 X : une minute-XSX : 12 secondes-XSS : 16 secondes-XB1/X : 10 secondes-XSX/S : 2 secondes-Aucun avantage visuel par rapport à la version XSX.-Le jeu n'est pas bien optimisé sachant qu'il vous faudra une carte graphique plus puissante que la XSX pourespérer obtenir la même qualité visuelle aux mêmes performances.-Pas de support du DLSS.-Pas de Ray Tracing.