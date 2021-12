Depuis l'ouverture de la boutique officielle PlayStation Direct en France, Sony se démène tant bien que mal pour que les joueurs puissent mettre la main sur la PS5 à l'approche des fêtes de fin d'année malgré la pénurie de semi-conducteurs.Après une première vente le 30 novembre dernier avec la mise en place d'une file d'attente , une deuxième vente est planifiée pour le mardi 7 décembre 2021, mais celle-ci se passera en deux étapes.- De 9h à 11h, la priorité sera donnée aux possesseurs d'une invitation nominative et exclusive- A 11h30, le public pourra se rabattre sur les derniers exemplairesDifficile de savoir si les invitations sont "rares" et permettront d'avoir une meilleure opportunité que le public. J'ai moi-même reçu cette fameuse "invitation exclusive", mais rien ne semble garantir à 100% qu'on puisse repartir avec la PS5 via celle-ci.