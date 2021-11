Release Date EU | 30.11.2021

Le trésor d'arcade que l'on pensait perdu et issu de la légendaire équipe Westone a finalement refait surface après 30 ans ! En coopération avec Strictly Limited Games, le ROM inachevé a été exhumé et achevé sous l'impulsion des développeurs d'origine. Le superbe « pixel art » était au top de sa catégorie à l'époque et n'a rien perdu de son charme au fil des années.Sautez et courez à travers un univers fantastique plein de couleurs, ramassez et projetez vos ennemis, frappez-en plusieurs à la fois pour multiplier vos chances et améliorer votre meilleur score ! Vous pouvez également jouer avec deux amis au plus. Allez-vous collaborer pour éliminer le Dr. Hangyoou ou essayer de vous saboter entre vous pour atteindre le meilleur score ?