Retro-bit lache enfin une image de sa ressortie du shoot them up culte Gaiares.Comme bien souvent il devrait y avoir 3 versions (dont la seule difference devrait etre la couleur de la cartouche), mais pour l'heure seule la version vendu sur Limited Run a été montré, mais on imagine une version disponible en Europe via Strictly Limited (a confirmer) et une sur le site de Retro-bit.Le jeu incluera une Cartouche transparente au format Genesis/Megadrive Pal avec l'illustration japonaise sur le sticker ainsi qu'un sticker au dos, une boite avec jaquette US et JAP, un fourreau, un manuel, un certificat d'authenticité, une interview avec James Bunker (le mec qui a promu le jeu a l’époque) et le même T-Shirt promo qu'a l'epoque.Prix 54,99 dollars et un mois pour preco.