Analyse technique du jeu Ghost Runner par Digital Foundry :







■Le jeu vise la résolution 4K en mode performance (120fps) et en mode RT (60fps), seule la PS5 semble atteindre les 2160p plus souvent sur ces deux modes.■Résolution dynamique à 1296p sur PS5/XSX en mode performance à 120fps.■XSS un seul mode disponible en 1440p/60fps avec des chutes.■Version PS5 est plus performante avec un framerate plus constant en mode RT que la XSX.■Framerate plus constant également en mode 120fps sur PS5 que sur XSX.■Version XSX a des chutes jusqu'à 45fps en mode RT.■XSX s'en sort mieux en mode 120fps mais souffre toujours de quelques chutes jusqu'à 90fps, sans le VRR ça aurait pu être pire.■Framerate pas terrible non plus sur XSS.■Bonne prise en charge de la DualSense.