Une version HD de Paprium, le jeu Megadrive de Watermelon, est en ce moment en financement participatif sur Kickstarter sur Steam et PS4/5 (une version Switch sera developpé si le Kickstarter atteint les 400 000 euros).Mais ce Kickstarter est aussi l'occasion d'apprendre qu'une version "Mini" de Paprium est en développement sur Game Gear et est financeable a partir de ce meme Kickstarter via les Add-on.Le jeu reprendra plus ou moins le jeu original (les niveaux seront plus court) en version SD et sortira evidement en version cartouche standard (54 dollars) mais aussi collector (94 dollars).Lien du Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/573261866/paprium-the-16-bit-beat-them-all-coming-to-the-next-gen?ref=nav_search&result=project&term=paprium