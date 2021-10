Il y a quelques jours, j'ai vu que de plus en plus de monde parlait du jeu Kimetsu no Yaiba, alors même que je m'étais, jusque là, jamais intéressé à l'animé (même si, des cosplays de Nezuko, j'ai du en voir des milliers).Et, en voyant le jeu arriver, j'ai finalement craqué : je l'ai carrément précommandé (ouais, en version dématérialisé) et... Je me suis fait un marathon de l'animé !C'est vraiment une petite perle de l'animation japonaise, touchant, parfois violent, très drôle, avec un très bon sens du rythme et une telle variété dans les démons... C'est un animé que je vous recommande grandement !Quand au jeu, disons le clairement : il est plutôt moyen, avec des combos basiques et des graphismes jolis, mais pas vraiment transcendant - je ne vais même pas parler des 30 fps imposé par le jeu, y compris sur la version PC, sachant que le patch 60 fps n'est pas encore sorti. Il y a également un gros pic de difficulté sur le dernier chapitre (?!), rien d'insurmontable, mais je tenais à la préciser. J'ai aussi approfondis, et que dire... C'est assez "hit or miss", en général le premier qui donne un coup peut enchaîner les combos avant de retomber au sol et... enchainer à son tour un combo ou s'en reprendre un dans la face. La faute à des combos peut être trop simple à sortir, à l'image des Naruto Ultimate Ninja. Mais je ne blâmerais pas trop le jeu à ce niveau, je ne pense pas qu'on l'achète pour jouer sur la scene eSportOn pourrait pester contre le nombre de personnage, mais ça correspond à ce que l'on a vu dans l'animé. A savoir :Tanjiro Kamado (Souffle de l’eau)Nezuko KamadoSakonji UrokodakiMakomoSabitoZenitsu AgatsumaInosuke HashibiraMurataGiyu TomiokaShinobu KochoKyojuro RengokuIl y a des alternatives de ces personnages, avec un gameplay différent et une apparence là aussi différente :- Tanjiro Kamado (Académie)- Nezuko Kamado (Académie)- Zenitsu Agatsuma (Académie)- Inosuke Hashibira (Académie)- Giyu Tomioka (Académie)- Shinobu Kocho (Académie)- Tanjiro Kamado (Dieu du feu)Et pour finir, on nous promet déjà la sortie de 6 autres personnages gratuitement ! Les 2 premiers devrait arriver avant la fin de l'année :- Rui- AkazaLe GROS plus du jeu, c'est vraiment de pouvoir revivre les scènes de l'animé, mais en version interactive. Souvent, durant les cinématiques, on jurerait voir l'animé sous nos yeux (il faut dire qu'en plus, l'animé utilise lui même des séquences en 3D), avec en prime les doubleurs japonais et américains qui ont prêté leurs voix pour ce jeu !Même s'il faut VRAIMENT être fan pour apprécier le jeu, sachez qu'il est vendu à prix réduit (59,99 € en tarif officiel, sur le store, ou chez notre partenaire Fnac mais vous pourrez le trouver moins cher en cherchant bien), j'avoue que je prends à malin plaisir à avancer dans l'animé (Team Episode 22) avant de voir comment l'épisode a été adapté dans le jeu.D'autres fans de l'animé (ou du jeu) ici ? On m'a aussi dit que le film était GENIAL mais qu'il fallait le regarder après la saison 1 de l'animé ^^ !