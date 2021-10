Pas de Crysis 3 ici mais... Gato Roboto. Ouais. Un peu comme Undertale, ce jeu qui m'hypnotise le plus sur la Nintendo Switch OLED.L'interface du jeu, son noir profond en arrière plan et ses niveaux contrasté en blanc donne la sensation, surtout en pleine nuit, de voir flotter les plateforme au milieu de la switch... Chose que je connaissais déjà (ça le fait sur l'écran Always On de ma Montre OLED ou de mon Google Pixel), mais là, l'avoir dans un jeu, très interactif, c'est quand même vachement plaisant ^^ !Dans le même style, je cite :- Undertale- DeltarunMention spéciale :- HOLLOW KNIGHT- Hades- ORI- ORI AND THE WILL OF THE WISPS- Cruis'n blast (mdr le truc est fluoooo)- Aller j'ajoute Metroid Dread quand même, il a l'air moins terne.J'aurais bien aimé tester :- Tetris Connected (mais bon, faudrait que je le trouve à 10 € quoi je l'ai déjà sur Xbox et Oculus Quest (et même PS5 il me semble).Remarque : je joue en mode VIVID