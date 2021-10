Encore un portage sur Switch!Furyu tente de redonner une chance a l'A-RPG/D-RPG Crystar, cette version contiendra tout les DLC (aka costumes) sortis sur PS4 et PC.Crystar raconte l'histoire de Rei qui part sauver sa soeur du purgatoire, soeur qu'elle a elle meme assassinée.Un jeu redondant au niveau de son gameplay et de son level design, mais qui possède un scenario vraiment très bon et assez surprenant (surtout quand on le fait apres TLOU2 -oui oui-) et une OST super quali.En gros a faire en facile pour profiter de l'histoire et l'ambiance.